2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası, Pandemi nedeniyle verilen 3 yıl aranın ardından Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) ev sahipliğinde Antalya’da başladı. Turnuvada, 46 ülkeden binin üzerinde başarılı sporcu mücadele ediyor.

Türkiye’nin 196 sporcu ile katıldığı şampiyonada Rusya’dan 77, Polonya’dan 49, Azerbaycan’dan 40, Fransa’dan 37, Ukrayna’dan 34, Belçika’dan 33, Romanya ve Ermenistan’dan 31 sporcu madalya için yarışacak. Avrupa’nın en iyilerinin kıyasıya rekabetine sahne olacak şampiyonada TSF, 2 bini aşkın kişiye ev sahipliği yapıyor. 8-18 yaş aralığında 6 farklı yaş grubunun 9 tur yarışacağı şampiyonada, her gruptaki ilk üç dereceye girenlere kupa verilirken, en iyi altı sporcuya da madalya ve sertifika verilecek. İlgili grupların kazananları Avrupa U8, U10, U12, U14, U16 ve U18 açık ve kızlar şampiyonu olacak.

Şampiyonanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, sporcular ve aileleri katıldı. Turnuvaya katılan sporcular ve aileleri ise salon girişinde mehter takımı ile karşılandı.

"1 milyon 200 binden fazla lisanslı satranç sporcumuz var"

Organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün burada 3 yıllık bir hasreti sonlandırıyoruz. Bu 3 yılın birikimi bir coşkuya şahit oluyor. Her bir branşta olduğu gibi satrançta da birbirinden değerli sporcuları ağırlamak gurur verici. Her branşta iddiamız olduğu gibi her branş için mükemmel bir alt yapımız var. Her okulda ve gençlik merkezlerinde gençlerimizin bulunduğu her yerde satrancı erişilebilir kılma adına çalışmalar yapıyoruz. 1 milyon 200 binden fazla lisanslı satranç sporcumuz var. En fazla lisanslı sporcumuz olan branştır. Satranç sporcularının enerjisi ile dünyaya bakış açısı çok farklı. Satrançta bir taktik mücadelesi var. Her bir sporcumuz bizim için çok değerlidir. Tabi sporcularımız bize her zaman mutluk yaşatıyorlar. Biz de gurur duyuyoruz. Biz sporcularımıza her zaman güvendik. Onların yanında olduk, bizi mahcup etmediler. Gurur kaynağımız oldular. Bu değerli sporcuları yetiştiren değerli hocalarına ve kıymetli ailelerine teşekkür ederim” dedi.

"Daha büyük hedeflere beraber yürüyoruz"

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün arttırdığını belirten Kasapoğlu, “Bunun için büyük bir gayret var. Bu başarı öyküsünü beraber yazıyoruz. Çok güzel alt yapımız var. Türkiye’nin artık bir spor ülkesi olduğunu ve spor turizminde marka olduğumuzu görünüyor. Daha büyük hedeflere beraber yürüyoruz. Binlerce sporcunun burada olması bize ayrı bir mutluluk yaşatıyor. Çok farklı coğrafyalardan sporcunun burada olması bizim için mutluluktur. Ortak heyecanlar arttıkça insanlık çok daha yaşanılabilir bir dünyayı inşa edecektir. Biz Türkiye olarak daha adil ve yaşanılabilir bir dünya için birçok unsura öncülük eden bir ülkeyiz. Uluslararası alanda pek çok öncülüğü gerçekleştirdiğimiz gibi bundan sonrada birleştirmeye ve uzlaştırmaya devam edeceğiz” açıklamasına yer verdi.

"46 ülkeden bin sporcuyu ağırlıyoruz"

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Avrupa’nın en büyük satranç organizasyonu olan 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada 46 ülkeden bin sporcuyu ağırlıyoruz. Bu görkemli organizasyonda, sporcuların rahat ve keyifli bir turnuva geçirebilmesi için toplamda 5 bin metrekarelik turnuva salonları ve bekleme alanları hazırladık. Sporcularımızın ve kafilelerin Antalya’nın eşsiz doğası eşliğinde unutulmaz anlar yaşayabilmesi için deneyimli kadromuz gece gündüz çalıştı. Ortaya beğeneceğinizi umduğumuz bu muhteşem organizasyon çıktı. Pandemi nedeniyle verilen 3 yıllık aranın ardından gerçekleşen şampiyonada, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen sporcularımız yarışacak. Geleceğin usta sporcularının mücadele edeceği Şampiyonaya, Türkiye olarak biz de 196 sporcumuzla katılıyoruz. Bunların arasında, Olimpiyat şampiyonu olan Milli Takımımız ve pek çok önemli başarıya imza atmış sporcularımız var. Ülkemizi yine başarıyla temsil edeceklerine dair inancım tam.”

"Türkiye’de yapılması için güven veriyor"

Türk satranç tarihine geçen birçok ilki yaşattıklarını ifade eden Tulay, “Dünya, Avrupa ve Uluslararası Turnuvalardan toplamda 603 madalya ile döndük. Her bir başarı bizi daha da yüreklendirdi. Sporcularımızı daha cesaretli, daha hevesli görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor. İşte tüm bunlar, bu tarz organizasyonların Türkiye’de yapılması için güven veriyor. Uluslararası turnuvalarımız hem sportif başarılarımıza hem ülke ekonomisine hem de bulunduğu bölgenin turizmine artı değer katıyor. Bu nedenle biz de ülkemiz için daha büyük bir şevkle çalışıyoruz. Bugün, burada 46 ülkeden bin sporcunun yanı sıra antrenörler, aileler ve kafileler olmak üzere toplamda 2 bin 500 misafirimizi ağırlayacağız. Birlikte çok keyifli bir hafta geçireceğiz ve centilmence yarışacağız. Son 10 yılda Türkiye satrançta uluslararası organizasyonların ve şampiyonaların adresi oldu. Organizasyonel başarı ve kalite denildiğine ilk akla gelen ülke olmamız bize gurur veriyor. Şu an burada bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen’in nezdinde, 16 yıldır ana sporumuz olarak Türk satrancını destekleyen Türkiye İş Bankası ailesine yürekten teşekkürler” sözlerine yer verdi.

"Ne zaman Türkiye’de organizasyon yapsak biz çok mutlu oluyoruz"

Birçok ülkeden sporcuyu Antalya’da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili ise, “Biz bu organizasyonu 3 yıldır bekliyoruz. Ne yazık ki pandemi bizim beklentilerimizi değiştirdi. Nihayet yapıyoruz. Burada bulunan pırıl pırıl çocuklar bizim geleceğimizi temsil ediyor. Ne zaman Türkiye’de organizasyon yapsak biz çok mutlu oluyoruz. Daha havalimanında gördüğünüz hizmetten ne kadar iyi bir yerde olduğunuzu anlıyorsunuz. Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Burada sadece sporcularımız yok 46 tane ülkeden sporcumuz geldiği gibi çok daha fazla kişiyiz. Çok güzel bir organizasyon olmuş, güzel vakit geçireceğiz. Bu kadar büyük bir etkinlik devletin katkısı olmadan olamazdı, bu yüzden Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından U16 yaş altı olimpiyatlarında şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu’na taktim ettiler. Bakan Kasapoğlu ise, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yaptırılan plaketi Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili’ye takdim etti.