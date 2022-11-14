Tepebaşı Belediyesi, okullarda iklim değişikliği konusunda gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor. Temmuz 2021’den bu yana ilçedeki 46 okulda, 2 bin 794 öğrenciye eğitim verildi.

Tepebaşı Belediyesi, okullarda iklim değişikliği konusunda gerçekleştirdiği eğitimlere devam ediyor. Temmuz 2021’den bu yana ilçedeki 46 okulda, 2 bin 794 öğrenciye eğitim verildi.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliği konusunda çocuklarda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacı ile çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ilçedeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi” eğitimleri, okul yönetimleri ile belirlenen program çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Okullara yönelik yapılan eğitimlerde öğrencilere çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği etkileri, nedenleri, çözüm önerileri, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgiler veriliyor.

2 bin 794 öğrenciye eğitim verildi

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kurulduğu tarihten bu yana (Temmuz 2021) 46 okuldan 2 bin 794 öğrenciye eğitim verildi. Son olarak eğitim çalışması düzenlenen okullar arasında Mithat Paşa İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Yunus Emre Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Ayrıca küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yer alan Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda okullar veya öğrenci gruplarına (7-12 yaş) yönelik oyunlar eşliğinde Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesi çalışmaları da devam ediyor.