Ankara’dan Gürcistan’a giden folklor kafilesi yedikleri yemekten zehirlendi. Dönüş yolunda rahatsızlanan 46 kişi Ordu’nun Fatsa ilçesinde hastaneye kaldırıldı.

Tur otobüsü ile Gürcistan’a giden folklor ekibi, dönüş öncesi Batum’da yemek yedi. Folklor kafilesi dönüşte yolda fenalaştı. Bunun üzerine Ordu’nun Fatsa ilçesinde sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bazıları ambulanslarla bazıları da tur otobüsüyle Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 46 kişiden 26’sı taburcu edilirken, 20 kişi ise müşahede altına alındı. Müşahede altında olanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.