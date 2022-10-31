Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 3 gün boyunca 456 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası 3 gün boyunca 456 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Satranç Turnuvası düzenlendi. Yarışma 7-8, 9-10 yaş ve açık olmak üzere 3 kategoriden oluşan turnuvaya toplam 456 sporcu katıldı. 3 gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere 30 Ekim gecesi yapılan törenle ödüllerine kavuştu. Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, birçok yetkili ve vatandaşlar da katıldı. İl Temsilcisi İsmail Sarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen turnuvaya ilginin yoğun olduğuna dikkat çekti. Satrancın insanda sayısal yeteneği ve hafızayı geliştiren bir spor dalı olmasının yanında birçok faydasının olduğuna değinen Sarı, bu tür turnuvaların yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Turnuvada dereceye girenler şu şekilde;

7 yaş kategoride Ali Kerem Önder, Akay Toprak, Nehir Ataman. 8 yaş kategoride Efe Sayın, Hüseyin Ata Gökçe, Ömer Demirkan Çağlayan. 9 - 10 yaş kategoride Alaz Koçak, Tunahan Kazan, Burak Sarp Yıldırım. Açık kategori de ise Ege Sarıçam, İbrahim Bilir, Mustafa Sezgin oldu.