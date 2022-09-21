Kayseri’de kıraathanenin önünde bir kişiyi silahla vurarak kaçan şüpheli, cinayet dedektiflerinin 450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

Kayseri’de kıraathanenin önünde bir kişiyi silahla vurarak kaçan şüpheli, cinayet dedektiflerinin 450 saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemesinin ardından tespit edilerek yakalandı.

8 Eylül’de ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana gelen olayda Özdal Ç. (47), işlettiği kıraathanenin önünde otururken, henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özdal Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli şahıs ise aracı ile kaçtı. Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

450 saat güvenlik kamerası kaydını incelediler, 250 kişiyle görüştüler

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği yerden itibaren çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 450 saat kamera kaydı inceleyen, 250 kişi ile görüşen cinayet dedektifleri, şahsın kimliğini tespit etti. Şüpheli U.F. (43), düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan U.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.