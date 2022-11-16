Maden şehidi aileleri arasında tarih sınırlamasını kaldıran kanun teklifinin ilgili 18. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Maden şehidi aileleri arasında tarih sınırlamasını kaldıran kanun teklifinin ilgili 18. maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Maden şehidi ailelerinin kamuda istihdamını sağlayan ve tarih sınırlamasını kaldıran torba yasanın 18. Maddesi dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit tüm maden şehitleri aileleri adına yasanın çıkmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yasanın çıkması için uzun yıllar mücadele verdiklerini anlatan Yiğit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bütün acılar bizim için büyük. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. 2012’den beri bizim verdiğimiz bir mücadele vardı. Soma yasasından sonrada mücadele ettik. Bu yasa 2003-2014 ile sınırlı kaldı. 2003-2014 arasındaki yasadan sadece 162 şehit madenci ailesi faydalandı. Bizim için bu yeterli değildi. Daha önceden de 2003 öncesi ve 2014 sonrası ailelerinde olduğunu söylemiştik. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çalışma Bakanımız Zonguldak’ı ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanımızın talimat verdiğini, maden şehidi aileleri ile ilgili tarih sınırlamasının kaldırılacağını geçen yıl söylemişti. Amasra’da yaşanan elim kaza sonucu bu olay tekrar gündeme geldi. Bakanımız Amasra’da bizi çağırarak konuyu anlattı, tarih sınırlamasının kaldırılacağını söylediler. Dünde kanun meclisten geçti. Muhtemelen bu hafta yasalaşacak. Ben tüm maden şehidi aileleri adına başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, çalışma bakanımıza, Türk-İş Genel Başkanımıza, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanına, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül’e, Zonguldak Milletvekillerimize, emeği geçen, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Yiğit çıkan yasadan Türkiye genelinde 450 maden şehidi ailesinin faydalanacağını, daha önceki yasadan ise 162 kişinin faydalandığını söyledi.