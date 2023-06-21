Tokat’tın üzümören kasabasının meşhur yaprağı 450 liradan satılmasına rağmen üreticiler taleplere yetişemiyor.

Tokat’ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören Beldesinde yaprak hasadı devam ediyor. Kolay pişmesi ve mayhoş tadıyla sofralardan eksik olmayan Üzümören yaprağı yoğun talep görüyor. Sabah saatlerinde başlayan hasat öğlen saatlerinde son bulurken, bu yıl ki hasat da verimin yüksek olması bekleniyor. Hasadın ardından 5 litrelik bidonlara sıkıştırılarak satılan meşhur yaprak, 450 liradan satışa sunuluyor. Fiyat olarak diğer bölgelerin yaklaşık olarak 2 katı fiyata satılan Üzümören yaprağında üreticiler taleplere yetişemiyor.

"Paha ancak kalitesi verilen parayı karşılıyor"

Üzümören yaprağının fiyatının yüksek olduğunu ancak müşterilerinin kalitesinden dolayı tercih ettiğini belirten tarla sahibi Emre Akar, "Tokat yaprağımız dünyaca ünlü bir yapraktır. Yapraklarımızın özelliği şudur; kolay pişmesi, mayhoş tadının olması ve gönüllere ve ağıza hitap etmesidir. Yaprak üretiminde hizmet veriyoruz, birçok müşterimize yetişemiyoruz. Bölge olarak da bu konu da çalışmalarımız devam ediyor. Hasadın verimi havanın durumuna bağlı, şu anlık verim açısından gayet güzel gidiyor. Çok şükür üretimimiz gayet iyi gidiyor. 6 dönüm bir alanda üretim yapıyoruz, tahminimiz üzerine de 4 ton kadar bir ürün alacağız. Kendi yaprağımız hakkında hijyen konusuna çok dikkat ediyoruz. Haşlanma, temizlenme gibi birçok aşamadan geçiyor. Fiyatlar ise bu yıl bidon bazında 400-450 seviyesinde seyir ediyor. Diğer bölgelere baktığımızda bizim fiyatlarımız yüksek gelebiliyor. Bizim gerçekten ürünümüzün cinsi, tadı ve tercih edilmesi diğerlerinden farklıdır. Diğer ürünlere göre fiyatlarımız paha ancak müşterimiz de bunun farkında, ürünün kalitesi verilen parayı karşılıyor. Üzümören kasabasının yaprağının diğer yapraklardan farkı kırım şekli, haşlanma şekli ve cinsidir. Biz hasat yaparken alt kısımda bulunan yaprakları hasat etmeyiz" dedi.

"Buranın yaprağı sarı olduğundan vitaminli olduğundan meşhurdur"

Tarlada hasadı sabah saatlerinde yaptıklarını belirten Zübeyde Kar, "Sabah erken saatlerde geliyoruz, öğlen güneşine kalmadan bitirmiş oluyoruz. Hasat yaparken yaprağın yeşilliğine, nazikliğine ve sarılığına göre topluyoruz. İki cins yaprak kırıyoruz burada birisi zeytinyağlık diğeri dolmalık. Buranın yaprağı sarı olduğundan vitaminli olduğundan meşhurdur. Bu hasat 1 ay kadar sürecek" şeklinde konuştu.