Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde 1978 yılında yapılan spor salonunun zemininin yenilenmesi bekleniyor.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yıpranan spor salonunun zemininin yenilenmesini isteyen vatandaşlar, "Alaplı’da yazın ortasında gençlerin en çok ihtiyaç duyacağı yer olan spor salonunun zemini dökülüyor. Birçok yerde çürükler oyuklar oluşmuş vaziyette. Kapalı alanlarda çocuklarının sıcak ve temiz bir salonda spor yapabileceği bu alanın bu şekilde gençler her an sakatlanma söz konusudur” ifadelerini kullandılar.

Salonun Alaplı’ya yakışmadığını söyleyen öğrenci velileri, "Bu tesiste çocuklarımızın spor yapması mümkün değil. Çocuklar her an sakatlanabilirler. Yetkililer bu tesisi bu şekilde bekletmemeli” ifadelerine yer verdiler.

500 kişilik seyirci kapasiteli salonun ısı merkezi, sağlık odası, soyunma odaları, idare odalarının bulunduğunu belirten spor severler “Spor Salonu 1978 yılından beri ilçeye hizmet ediyor. Zamanında çatıyı yaparken kapatmamışlar. Zemin kar ve yağmur suyu yemiş” ifadelerini kullandılar.

Konuyla ilgili İlçe Müdürü Zafer Can konu üzerine resmi işlemleri başlattığını ve İl Müdürlüğü’nün bilgilendirildiğini söyledi.