Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün mega projeleri arasında yer alan ve içme suyu şebekesinin baştan sona yenilenmesini içeren ‘Düzce Merkez İçme Suyu Projesi’ için halkın katılımı toplantısı düzenlendi. İhale aşamasına gelen 45 Milyon Euro bütçeli projenin 2025 yılında başlaması ve 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Düzce Belediyesi’nin Dünya Bankası desteği ile hayata geçireceği ‘Düzce Merkez İçme Suyu Projesi’ ihale aşamasına geldi. Şehrin yeni içme suyu şebekesine kavuşturulmasını içeren proje ile ilgili olarak paydaşları ve halkı bilgilendirmek, görüş ve önerileri almak için toplantı düzenlendi. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’ndeki toplantıda danışman firma tarafından çevresel ve sosyal yönetim planı sunuldu, katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Toplantıyı Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun da takip etti.

Finansmanı Dünya Bankası tarafından sağlanacak ve İLBANK A.Ş. tarafından yürütülen ”Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER)” kapsamındaki ‘Düzce Kent Merkezi Su Temini Projesi’nin 24 ay sürmesi ve Eylül 2027’de tamamlanması planlanıyor.

Düzce’nin içme suyu dağıtım sisteminin iyileştirilmesi için İLBANK ve Düzce Belediyesi koordinasyonunda tasarımı yapılan proje ile 76 mahalle ve yaklaşık 260 bin nüfusa sağlıklı içme suyu ulaştırılması hedefleniyor.

Şehrin gelecek 50 yıllık gelişimi ve nüfus artışı göz önüne alınarak, Türkiye’nin ulusal yasalarına, çevre mevzuatına ve Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS) uygun hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile birlikte içme suyunda şebeke, basınç ve kirlilik gibi sorunlar kalıcı olarak çözüme kavuşacak.

Şebekenin yenilenmesi ile birlikte kamu zararına neden olan kayıp-kaçak önlenerek, şebeke tamir masrafları da ortadan kalkacak.