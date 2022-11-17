UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve yılda ortalama 45 gün hasat yapılan safranda 40 kilo ürün elde edildi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve yılda ortalama 45 gün hasat yapılan safranda 40 kilo ürün elde edildi.

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 100 bin liradan satılması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranda hasat bu yıl havaların güzel gitmesi dolayısıyla verimli geçti. İlçede, 28 çiftçi tarafından yaklaşık 69 dekar alanda üretimi yapılan safran hasat döneminin sonuna gelinirken toplamda yaklaşık 40 kilo ürün elde edildi.

Öte yandan mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.

Yukarıçiftlik Köyünde 27 dekarlık alanda üretim yapan İsmail Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada hafta sonu itibariyle tarlayı kapatacaklarını, havaların güzel olması dolayısıyla da safran üretiminde verimli yıl geçirdiklerini söyledi.

Safranın son dönemlerde favori ürün olduğunu ifade eden Yılmaz, hasat döneminde 20 kilo ürün elde ettiklerini belirtti.

Yılmaz, safran sezonunda tarlaları yerli ve yabancı olmak üzere 85-90 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ise, “Çok güzel güneşli bir sezon geçirdik. Bu bizim çiçeklenme periyodumuzu artırdı. Hala da çiçeklenme devam ediyor ama sezonun sonuna geldik. Sezon başında 35-40 kilogram civarında hedef bekliyorduk. Şuanda 35 kilogramı aştık. Safranda elde ettiğimiz kaliteler güzel. Her yönüyle mükemmel bir yıl geçirdik” dedi.

Safranbolu’nun köylerinde safran üretimi konusunda çalışmalar yaptıklarını ve başarılı olduklarını kaydeden Ayvalık, “Bazı üreticilerimiz çeşitli sebeplerle bu üretimi bıraktılar. Biz bunları tekrar kazanmak arzusundayız. Buna 28 üreticimizle devam ediyoruz” diye konuştu.