Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 45 bin TL’lik angus cinsi danası çalınan vatandaş ekmek parası olan danasının bulunmasını istiyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 45 bin TL’lik angus cinsi danası çalınan vatandaş ekmek parası olan danasının bulunmasını istiyor.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Soğucak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede angus üretim ile uğraşan Harun Çankaya, hafta sonu sürüsünün içerisinde yer alan Amerika Virjinya kökenli 45 bin TL değerindeki angus cinsi dananın olmadığını fark etti. Sürüyü otlattığı bölgede hayvanı arayan Çankaya bulamayınca durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri angusu bulmak için çalışma başlattı. Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çankaya, hayvanının bir an önce bulunmasını isteyerek, “Merada yayla hayvancılığı ile uğraşıyorum. Damızlık boğa almıştım. Sürümü sabah akşam kontrol ediyordum. Dün akşamki kontrollerimde dananın olmadığını fark ettim. 2 gün dağ ve yaylalarda arama yaptım ve bulamadım. Soncunda kaybolduğunu öngörüyoruz. Çalınma ihtimali çok yüksek. Gerekli makamlara şikayetimizi bulunduk ve onlarda takipteler. Biraz üzüldük sonuçta üretim için burada varımızı yoğumuzu katıyoruz. Bu şekilde tatsız olaylarda olduğu zaman çok üzülüyoruz. Safkan bir angutsu. Değerli bir boğaydı. Amerika Virjinya eyaletinden saf kan bir angutsu. 45 bin liraya almıştık ve şuanda yok” dedi.