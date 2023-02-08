Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya’da aralarında çocukların da olduğu 44 yaralıyı alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı, saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu’na iniş yaptı. Askerlerin de yardımıyla uçaktan indirilerek ambulanslara bindirilen yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.