Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken çok sayıda veli okullara akın etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.28’de meydana gelen depremin derinliği 6.96 kilometre olarak kaydedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çok sayıda velinin okullara akın ettiği olayda bazı veliler okul idarelerinden alınan izinle çocuklarını kaldıkları ev veya konteynere götürürken, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenli alanlara alındığını belirterek herhangi bir tatil durumunun söz konusu olmadığını kaydetti.