Bu gün saat 14,34’de 4,3 büyüklüğündeki depremi yaşayan Erzurum’un Aşkale ilçesinde hayat normal bir şekilde devam ediyor.

14,34’de 12,52 km derinlikte 4,3 büyüklüğünde ve saat 14.20’de 3,2 ve 14:13’de 2,0 büyüklüğünde depremler meydana gelen Aşkale’de alınan bilgilere göre bir hasar ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak 4,3 büyüklüğündeki depremin olduğu anlarda vatandaşların kısa bir anda olsa paniklediği ifade edildi.

Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, meydana gelen depremlerde ilçe merkezinde ve köylerde herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ederek, “Korkulacak bir durum yok. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.