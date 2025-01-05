İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yıl tedbirleri kapsamında, alkollü araç kullanımı ve diğer ihlaller sebebiyle toplam 436 bin 630 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında 30 Aralık 2024 -2 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını açılkadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında: 2 Milyon 749 bin 743 araç denetlendiğini duyurdu. Bu denetimlerde ise, Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63, Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, Sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971, Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam: 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve güvenli yolculuk yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1875780623891128831