Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla 4,5 yılda 432 kırsal mahalle suya kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi kentte kırsal mahallelerde yaşanan su sorununa neşter vurdu. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yılda bugünkü değerle 1 milyar TL harcama yapılarak 432 kırsal mahallenin su problemi ortadan kaldırıldı. SASKİ tarafından 4,5 yılda 3 bin 25 km içme suyu hattı döşendi. 260 içme suyu deposu, 7 içme suyu arıtma tesisi inşa edildi.

“Altyapı sorunu kalmayacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle kırsal bölgelerde bulunan mahallelerin su problemlerini tek tek ortadan kaldırdıklarını belirterek, “Samsun’da 948 tane kırsal mahallemiz var. Göreve geldiğim günden itibaren bu şehrin insanlarının en büyük sorunu olan yol ve içme suyu konusunu çözme noktasında önemli bir vizyon çizdik. ‘Ulaşım ve su konusunda 5 yılda sorun yaşayan mahalle kalmayacak’ dedik. Bu hedef doğrultusunda ekiplerimizle gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. SASKİ ekiplerinin, gayretli ve özverili çalışmaları sonucunda 4,5 yılda 432 mahallenin su problemini ortadan kaldırdık. Su sıkıntısı yaşayan tüm mahallelerimizi sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız. Samsun yol, içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunu olmayan bir şehir olacak. Bu çalışmalarda artık sona geldik” dedi.

“Yapılamaz’ denilenleri yaptık”

Altyapı noktasında ‘yapılamaz’ denilenleri yaptıklarını dile getiren Başkan Demir, “Hem kent merkezinde hem kırsalda eşit hizmet ilkemizden ayrılmadan vatandaşlarımızı hak ettikleri hizmetler ile buluşturmaya devam ediyoruz. Samsun’un dört bir yanında içme suyu altyapı çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bütüncül bir yaklaşımla hizmetlerimizin kalıcı ve daha faydalı olmasını sağlıyoruz. Çalışma takvimimiz doğrultusunda artan bir ivme ile mahallelerimizde içme suyu ile ilgili sorunları çözmeye devam edeceğiz. Tüm gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak. Biz bu şehrin insanına her alanda hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.