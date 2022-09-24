Kocaeli’de tarihi dokusu ve manevi iklimiyle kendine hayran bırakan Mehmet Ali Paşa Camisi yıkılıyor. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken ve geriye anılar kalan caminin yanında yapılan yeni ve modern camide ise sona gelindi.

Kocaeli’de tarihi dokusu ve manevi iklimiyle kendine hayran bırakan Mehmet Ali Paşa Camisi yıkılıyor. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken ve geriye anılar kalan caminin yanında yapılan yeni ve modern camide ise sona gelindi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve yıllardır ayakta duran, milyonlarca kişiyi ağırlayan, Mehmet Ali Paşa Camisinden geriye sadece anılar kaldı. Duruşu ve heybetiyle kendine hayran bırakan cami kentte meydana gelene onlarca depremin ardından hasar almış ve yıkılmasına karar verilmişti. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken 43 yıllık cami havadan da görüntülendi. Yıkılan caminin hemen yanı başına yapılan camideki çalışmalarda ise sona doğru yaklaşıldı.

“Yapıların da insanoğlu gibi bir ömrü var”

Mahalle sakinlerinden Recep Çalık, “Yapıların da insanoğlu gibi bir ömrü var yaklaşık 43- 44 senelik bir cami. Depreme dayanıklılık riski minimum derecede olan bir camiydi. Namaz kılmaya artık elverişli değildi. Yerine daha modern daha konforlu akıllı sisteme uyarlı yeni bir cami yapıldı. Caminin maneviyatı çok kuvvetliydi ama artık ömrünü, insanoğlu gibi tamamladı ve yerine de yeni modern bir cami yapıldı. Camilerin yıkılması ister istemez insanlarda huzursuzluk oluşturuyor. İnsan istiyor ki camilerimiz hep ayakta kalsın ama maalesef her güzelliğin de bir sonu oluyor bu da o sonlardan biri üzüntülüyüz fakat yerine yapılan yeni camiden dolayı da mutluyuz. Yapılıp bozulup kenara atılmadı daha yapılmadan yerine yeni bir camide inşa edildi. Yapılan yeni cami içinde herkese Kocaeli’de yaşayan bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. Büyükşehir belediyesinin çok büyük katkıları var. A’dan Z’ye her türlü maddi manevi desteği sağlıyor” dedi.