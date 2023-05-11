Denizli’nin Çivril ilçesinde 68 yaşındaki anne, hayatını adadığı bedensel ve zihinsel engelli oğlunu yıllardır bebek gibi bakarak büyütüyor.

Çivril ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Eşe Eren hayatını doğum sırasında yaşadığı zorluk sonrası engelli doğan ve yatalak olarak yaşamını sürdüren oğlu Serdar Eren’e adadı. 43 yıldır oğluna bebek gibi bakan anne Eşe Eren, fedakarlığı ile görenleri duygulandırıyor. Yemesinden içmesine kadar oğlunun her şeyiyle ilgilenen Eşe Eren, “O benim 43 yaşındaki bebeğim. Ellerimle yemeğini yedirir suyunu içiririm, üstünü başını değiştirir sohbet ederim. 4 çocuğum daha var ama ben ömrümü ona adadım. Serdar’ım benim canım, her şeyim” dedi.

En büyük eğlencesi pencereden dışarıya bakmak

Oğlunun yataktan dahi kalkamadığını belirten Eşe Eren, “Serdar tek başına sağından soluna dahi dönemez. Sadece tuvaleti geldiğinde ya da susadığında ses çıkarır onu sadece ben anlarım. En sevdiği şey yatağının kenarındaki pencereden yola bakmak, gelen geçenleri izlemek onu çok mutlu ediyor. Sabah uyandıktan sonra yemeğini yedirir sonra pencereye doğru kaldırım. Evin işlerini görür, hemen yanına gelir sohbet ederim. O benim, ben onun can yoldaşı” diye konuştu.

Doğum esnasında yaşana bir sorundan dolayı oğlunun yatağa mahkum kaldığını belirten Anne Eşe Eren “Çivril Devlet hastanesinde doğum sırasında bir sorun oldu. Oğlumun beynine oksijen gitmediğini söylediler. Doğumdan sonra beden ve zihin gelişimi normal ilerlemedi. Uşak Devlet Hastanesine gittik, defalarca tedavi ve muayene olduk, yürüyebilir dediler ayaklarından dört yerinden ameliyat oldu ama ayakları da iyi olmadı. 43 yıldır yatak, ben de 43 yıldır bebek gibi oğluma bakıyorum” dedi.

Tek arzusu daha sağlıklı bir yatak ve evde oğlu ile yaşamak

Eşi ve oğlu Serdar ile babasından kalma iki göz oda evde yaşadıklarını belirten Eşe Eren, “Hiçbir isteğim eksiğim yok, oğlum yanımda olsun yeter. Yaşlı maaşımız var onla idare oluyoruz. Anamdan babamdan kalma evde yaşıyoruz. Tek isteğim Serdar’ımın daha sağlıklı daha güzel bir evde yaşaması. Yarası beresi yok ama ben yaşlıyım yataktan kaldırmak zorlaşıyor. Kendi hareket eden bir yatak ile daha sağlıklı bir evim olsa yeter” ifadelerini kullandı.