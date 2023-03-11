Kütahya’nın Gediz ilçesinde yabancı öğrenciler Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı makamında ziyaret ettiler.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) eğitim gören 43 farklı ülkeden 43 öğrenci oryantasyon programı çerçevesinde Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette; Gediz Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kavasoğlu, DPÜ Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muhammet Yunus Şişman, Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bünyamin Han, Gediz MYO. Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Görevlisi Müzeyyen Aygün, Öğretim Görevlisi Melahat Aydıner, Öğretim Görevlisi Aynur Eğret, Öğretim Görevlisi Varış Zengin, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve 43 farklı ülkeden 43 yabancı öğrenci katıldı.

Ziyarette öğrencilerle tek tek tanışan Başkan Akçadurak; “Sizleri ilçemizde görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu tür düzenlenen programlar, bölgemizin tanıtılması adına önemli bir ziyaret. Nazik ziyaretleriniz için teşekkür ediyor, öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Öğrenciler Gediz’i çok beğendiklerini dile getirerek, misafirperverlikleri, ilgi ve güzel sohbetleri için Başkan Akçadurak’a teşekkür ederek Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler için “Geçmiş Olsun Türkiye” mesajlarını ilettiler.