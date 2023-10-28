Trabzon’da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu. Yarı maratonun bu yılki mottosu “Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz” oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl ‘Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz’ sloganı ile koşuldu. Yenimahalle Devlet Sahil Yolu Caddesi Şehit Asteğmen Coşkun Davulcu Üst Geçidi altında başlayan yarışlar kapsamında 10 km ve 21 km Yarı Maraton koşuları koşuldu.

43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu’nun startını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu birlikte verdi. Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve organizasyon yetkilileri de katılımcılar arasındaydı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu öncesi yaptığı açıklamada Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü olduğunu ifade ederek, “Yarın bu günü çok büyük bir coşkuyla, heyecanla ve gururla kutlayacağız. Şimdiden milletimize, ülkemize hayırlı olsun. Bu manada Türkiye’nin en eski maratonu da Trabzon’da bugün koşuluyor. Slogan olarak da yeni yüzyıla, Türkiye yüzyılına koşuyoruz sloganımız var. Trabzon olarak da bu organizasyonun 43.sünü gerçekleştiriyor olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Yaklaşık iki bin sporcumuz bugün bu koşularda yer alıyor. Gerek yurtiçinden gerek yurtdışından gelen yerli ve yabancı sporcumuz burada yer bulunuyor. Biraz sonra startını vereceğiz. İnşallah çok keyifli bir koşu olacak. Daha nice yüz yıllarda hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah payidar kalsın hem de Trabzon Maratonu daha nice yıllar koşulsun diye temenni ediyoruz” dedi.

Maratonun ardından törende dereceye giren sporculara madalyaları ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Trabzon yarı maratonda dereceye giren sporcular şu şekilde:

10 km Erkekler koşusunda; Fetene Alemu Regasa birinci, Giorgi Lomidze ikinci, Hakan Çoban da üçüncü olurken, 10 km kadınlar koşusunda; Natalia Mamaeva birinci, Tuğba Haytaoğlu ikinci, Tuğba Akın üçüncü oldu. 21 km erkekler koşusunda; Meshack Kimutai Kibil birinci, Üzeyir Söylemez ikinci, Daviti Kharazishvili üçüncü oldu. 21 km kadınlar koşusunda ise Ivnyne Jeruto Lagat birinci, Dilek Öztürk ikinci, Zuhal Ulaş üçüncü olarak tamamladı.