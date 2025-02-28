Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 milyar 364 milyon 755 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı.ANKARA (İGFA) - Tarımsal destek ödemelerini peyder pey gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan öncesinde çiftçilerine hesaplarına yaklaşık 4,5 milyar liralık ödemenin aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilere destek, ülkeye bereket getirmeye devam ettiklerini belirterek, 4 milyar 364 milyon 755 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, destekleme ödemeleri kapsamında gerçekleştirilecek 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 liralık hububat desteğinin desteğinin; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis ve Sivas illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini belirterek, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.