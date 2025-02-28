Tarım ve Orman Bakanlığı, 4 milyar 364 milyon 755 bin TL'lik destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı.ANKARA (İGFA) - Tarımsal destek ödemelerini peyder pey gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan öncesinde çiftçilerine hesaplarına yaklaşık 4,5 milyar liralık ödemenin aktarılacağını duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilere destek, ülkeye bereket getirmeye devam ettiklerini belirterek,  4 milyar 364 milyon 755 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, destekleme ödemeleri kapsamında gerçekleştirilecek 3 milyar 903 milyon 65 bin 896 liralık hububat desteğinin desteğinin; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis ve Sivas illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceğini belirterek, ödemelerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İGF