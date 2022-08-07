Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hızlı ve konforlu yolculuk imkanının sağlanması hedeflenen Ankara-Delice Otoyolu ile "Köprülü Kavşak" projesi hayata geçiriliyor. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, proje sayesinde dini bayramlarda ve hafta sonu tatillerinde yaşanan trafik yoğunluğu sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hızlı ve konforlu yolculuk imkanının sağlanması hedeflenen Ankara-Delice Otoyolu ile "Köprülü Kavşak" projesi hayata geçiriliyor. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, proje sayesinde dini bayramlarda ve hafta sonu tatillerinde yaşanan trafik yoğunluğu sorununun çözüme kavuşacağını belirtti.

43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, dini bayramlarda ve hafta sonu tatillerinde yaşanan trafik yoğunluğu ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hızlı ve konforlu bir şekilde yolculuk imkanı sağlanması amacıyla Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin ihalesinin 24 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi. 120 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu; Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında önemli bir köprü özelliği taşıyor. Otoyol güzergahı, Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı’nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak.

Ankara-Kırıkkale D-200 karayolu üzerindeki "kilit kavşak" mevkiinde çalışmaların başlatıldığı köprülü kavşak projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. AK Parti Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve partililer ile birlikte Yahşihan ilçesindeki şantiye alanını ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile "Köprülü Kavşak" projesinin karayolundaki araç trafiğini rahatlatacağını söyledi.

"24 Ağustos’ta da ihale zarfları açılacak"

Dini bayramlarda ve hafta sonu tatillerinde kitlenen trafiğin rahatlatılması için 10 yıldır çalışma içerisinde olduklarını ifade eden AK Parti Milletvekili Can, şunları kaydetti:

"Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara bağlantısının tam ana göbeğindeyiz. ’Kilit kavşak’ diye tabir ettiğimiz Yahşihan kavşağı, tam 45 ilin geçiş güzergahında bir kavşak. Özellikle cumartesi, pazar ve bayramlarda burası kilitleniyor. Burayı rahatlatmamız içinde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yaklaşık 8, 10 yıldır uğraşıyoruz ve girişimlerde bulunduk. Allah’a hamd olsun 24 Ağustos’ta da ihale zarfları açılacak. 3 yıl içerisinde de otoyol projemiz devreye girecek. Otoyol projesinin devreye girmesiyle birlikte Kayseri, Sivas, Yozgat ve Samsun yol ayrımlarını düşündüğümüzde Kırıkkale’ye bunların belli bir kesimi girmeyecek. Kırıkkale’nin kenarından otoyolu kullanarak gidecekler. O bir noktada belli bir oranda trafiği rahatlatmış olacak."

"En fazla trafiğin yoğun olduğu yer"

En fazla trafik yoğunluğunun yaşandığı "kilit kavşak" diye tabir edilen Yahşihan ilçe girişindeki D-200 karayolu üzerine Köprülü Kavşak projesinin başlatıldığını ifade eden Can, "Kırıkkale’nin kendi etrafında biz ne yapabiliriz noktasında, Kırıkkale rafinerisi, tankerler, kamyonlar, bir sürü Kırıkkale-Ankara arasında bu yolu kullanan hemşerilerimiz var. Bu manada da ’Kilit Kavşak’ diye tabir ettiğimiz Yahşihan. İleride sanayi sitesi, üniversite ve hastaneyi de değerlendirdiğimizde önemli bir kavşak. En fazla trafiğin yoğun olduğu yer. Bayramlarda Kalecik Kavşağı’nı da etkileyen bir yoğunluk oluşuyor" dedi.

"Bizim arzumuz battı-çıktı kavşak olsun istedik"

Can, "Bu yoğunluğu da rahatlatmamız için İl Başkanımız Mustafa Kaplan, Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve Valimiz Bülent Tekbıyıkoğlu ile beraber bakanlıklarımızı, bölge müdürlerimizi, genel müdürlerimizi ziyaret ederek ısrar ve taleplerimiz neticesinde Sayın Bakanımız da karayollarının açılışına geldiğinde ’biz buraya kavşak istiyoruz’ dedik. Bu kavşak çalışmaları da başladı. Bizim arzumuz battı-çıktı kavşak olsun istedik" ifadesini kullandı.

"İnşallah yıl sonuna bu köprü açılacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin mühendislik açısından Köprülü Kavşak olması yönünde karar verildiğini belirten Can, "Şantiye kuruldu. İnşaat faaliyetleri de başladı. İnşallah yıl sonuna bu köprü açılacak. Üniversitenin oradan başlayacak Kayseri yol ayrımı olan mesafede 3 şerit gelecek 3 şeritte gidecek. Köprü, tatlı bir meyille 300 metre yükselecek, 180 metre ilerleyip yeniden köprüden sonra 300 metre tatlı bir meyille Kayseri yol kavşağına kadar gelecek. Akıllı kavşak olacak, çevre düzenlemesi, peyzaj ve mimarisi güzel olacak" diye konuştu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da yeni Köprülü Kavşak projesinin görsellerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Tam bir takım çalışması ile gerçekleştirdiğimiz Yahşihan kavşağı köprülü geçişinde sona gelindi. Kırıkkale ismi artık trafik çilesi ile anılmayacak" ifadesini kullandı.