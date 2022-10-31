Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu "dron" ile havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale’de, hafta sonu trafik yoğunluğu oluştu. Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, geri dönüş için yollara akın etti. Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, yer yer trafik durma noktasına geldi. Akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, gece yarısından sonra normalin altında seyretti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerine kadar süren araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.