Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik problemini ortadan kaldırmak amacıyla inşaatına başlanan Yahşihan Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hızla, titizlikle, üstün bir çabayla sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda projemizi 2023 Nisan ayında bitirerek milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, trafik problemini ortadan kaldırmak amacıyla inşaatına başlanan Yahşihan Kavşağı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hızla, titizlikle, üstün bir çabayla sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda projemizi 2023 Nisan ayında bitirerek milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de inşa edilen Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Proje ile ilgili açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, proje çerçevesinde 1 köprülü kavşak ve 3 kilometre yol yer aldığını belirtti. Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile transit trafikteki gecikmelerin de ortadan kalkacağını söyledi.

“Son 20 senede 8 milyar 355 milyon TL harcadık”

Projenin önemine değinen Karaismailoğlu, “Yozgat-Sivas üzerinden Doğu’ya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz’e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu’ya uzanan yolların kavşak noktasında yer alan Kırıkkale, Başkentimiz Ankara’nın doğuya açılan kapısıdır. Ülkemizde sağlanan istikrar ortamı sayesinde özellikle son yıllarda yapılan büyük sanayi yatırımları Kırıkkale’mizi bölgesindeki önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kırıkkale’nin hak ettiği gelişimi yakalaması, Kırıkkaleli hemşerilerimizin yeni istihdam ve iş kapıları açan bu yatırımlardan sonuna denk faydalanması için Kırıkkale’nin ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bu nedenle gerek bölgede gerek çevredeki tüm projelerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Son 20 senede Kırıkkale’nin ulaşım ve erişim yatırımları için yaklaşık 8 milyar 355 milyon TL harcadık. 2003 yılına kadar sadece 39 kilometre bölünmüş yolu vardı, 235 kilometreye çıkardık. Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı ile de il, ilçe ve sanayi merkezlerine daha hızlı ve güvenli bir ulaşım tesis edeceğiz” dedi.

“Transit trafikte yaşanan gecikmeler ortadan kaldırılacaktır”

Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı projemiz ile Ankara ilinin, doğusunda bulunan 47 şehir ile ulaşımını sağlayan Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu’nun 13 ile 16 kilometreleri arasındadır. İşin çerçevesinde 1 köprülü kavşak ve 3 kilometre yol yer almaktadır. Yahşihan Farklı Seviyeli Kavşağı’nı 6 açıklıklı ve 190 metre uzunluğunda inşa ediyoruz. Sinyalize hemzemin kavşak olarak hizmet veren kavşağın tamamlanmasıyla il, ilçe ve sanayi merkezlerine daha hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Transit trafikte yaşanan gecikmeler ortadan kaldırılacaktır. Şu anda mevcut trafik akışını ihale bünyesinde yaptığımız servis yollarından sağlıyoruz. Hızla, titizlikle, üstün bir çabayla sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda projemizi 2023 Nisan ayında bitirerek milletimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.