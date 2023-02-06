Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de, kar ve tipi sebebiyle geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Deprem bölgelerine giden AFAD yardım tırlarının geçişleri ise kontrollü olarak sağlandı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de, kar ve tipi sebebiyle geçişlerine izin verilmeyen ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Deprem bölgelerine giden AFAD yardım tırlarının geçişleri ise kontrollü olarak sağlandı.

43 ilin geçiş güzergahında etkili olan kar yağışı karayolu ulaşımını olumsuz yönde etkiledi. Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Keskin ilçesinde tipi sebebiyle kar sürgünleri oluşuyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Bahşılı ve Keskin ilçe girişleri ile çevre illerle bağlantı sağlayan yollardaki uygulama noktalarında kar ve tipiye karşı sürücüleri uyarıyor. Oluşabilecek kazalara karşı da tedbir alan ekipler, ağır tonajlı araçları dinlenme tesislerinde bekletti. Uygulama noktalarında denetim yapan ekipler, kış lastiği olamayan araçların geçişine de izin vermedi. Kar sebebiyle yola devam edemeyen bazı araç sürücüleri de güvenli alanlarda bekledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara’dan yola çıkan AFAD yardım tırlarının ise kontrollü olarak geçişine izin verildi.