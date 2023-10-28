75. Yıl Ankara Hipodromu’nda gerçekleşen 43. Cumhuriyet Koşusu ile 85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu sonrasında yarışları kazanan atların sahipleri ve jokeylerine ödülleri verildi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara Hipodromu’nda Cumhuriyetin 100. yılında gerçekleştirilen 43. Cumhuriyet Koşusu’nu; Arif Çelik’in sahibi olduğu ’Deniz Efe’, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. 85. Cumhurbaşkanlığı Koşusu’nu ise Ayhan Kurşun, ’Taylolo’ isimli safkan ile kazandı. Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. 43. Cumhuriyet Koşusu’nun galibi ’Deniz Efe’ isimli safkanın sahibi Arif Çelik ve jokeyi Ahmet Çelik ile 85. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan ’Taylolo’ isimli safkanın sahibi Bayram Tanrıverdi ve jokeyi Ayhan Kurşun ödül törenine katıldı.

Ödülleri Ankara Valisi Vasip Şahin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ile Ebubekir Gizligider ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur takdim etti.

Deniz Efe isimli safkanla 43. Cumhuriyet Koşusunu kazanan Ahmet Çelik, “Birçok kez tarihe tanıklık ettik. Toplamda 7. Cumhuriyet Koşusu galibiyetim oldu. 2011 ve 2012’de üst üste 2 kez Cumhuriyet Koşusu kazanmıştım. Cumhuriyetimizin 100. yılında galip gelmek benim için gurur verici. Başarılarıma yenisi eklendi. Bütün ekibime teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.

85. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Taylolo isimli safkanla kazanan Ahmet Kurşun geçen senede aynı koşuda galip geldiğini ve ömür boyu unutulmayacak bir an yaşadığını belirterek, “Bu galibiyetin Cumhuriyetin 100. yılında bana nasip olması benim için büyük bir gurur. Geçen senede ben kazanmıştım bu yarışı. Üst üste olması ve Cumhuriyetimizin 100. yılında olması hayatım boyunca unutamayacağım bir an oldu” dedi.