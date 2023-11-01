Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Yöneylem Araştırma Derneği’nin (YAD) iş birliğinde düzenlenen 42. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bu yıl ana teması “sürdürülebilirlik” olarak belirlenen Kongrenin açılışına; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, , YAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Selim Aktürk ile öğretim elemanları, iş dünyası temsilcileri, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 19 yıl önce 2004 yılında Gaziantep’te 24.‘üncüsü düzenlenen Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi’nin (YA/EM) 42.’sini Cumhuriyetin 100. Yılı’nda, ‘sürdürülebilirlik’ ana temasıyla YAD ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu belirterek, “88 üniversite başta olmak üzere, 111 farklı kurumdan bu kongreye katılan 419 katılımcının sunacağı 201 bildirinin ve oturumlarda yapılacak bilimsel tartışmaların oluşturacağı ilham verici fikir ve sonuçların daha sürdürülebilir bir dünya için endüstriye ve topluma yön göstereceğine ve katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Tüm paydaşlarımıza, katılımcılarımıza, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

YAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Selim Aktürk de, Gazilik unvanı taşıyan Gaziantep’te Cumhuriyetin 100. Yılı’nda YA/EM kongresini yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Eş başkanlıkları Prof. Dr. Serap Ulusam Seçkiner ve Prof. Dr. Eren Özceylan tarafından yapılan 42. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi’nin detaylı programına https://www.yaem2023.org adresinden ulaşılabiliniyor.