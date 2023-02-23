Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından riskli olduğu tespit edilen kamu binalarının kapatılmasına karar verdi. Bakanlık görevlilerince yapılan incelemelerde, 42 yıllık Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce 81 il valiliğine gönderilen yazıda, 6 Mart 2007 tarihinden önce yapılmış binaların depreme dayanımı incelenerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi. Yazıda, "Yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen ve güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden kültür merkezi hizmet binalarının can güvenliği bakımından kullanımının durdurulması gerekmektedir. Makamlarımızca uygun görüldüğü takdirde güçlendirmeye yönelik proje veya ihale süreçleri devam eden Muş Merkez Malazgirt Prof. Dr. Haluk Dursun, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi, Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi ve Çankırı 100. Yıl Kültür Merkezi’nin kullanımı durdurulmuştur" denildi.