Bingöl’de 1980’li yıllarda yapılan ve yaklaşık 42 yıldır hizmet veren hükümet konağında yıkım çalışmaları başladı. Hükümet konağının bulunduğu alan kent meydanına dönüştürülecek.

Bingöl’de 1980’li yıllarda yapılan ve yaklaşık 42 yıldır hizmet veren hükümet konağında yıkım çalışmaları başladı. Hükümet konağının bulunduğu alan kent meydanına dönüştürülecek.

Bingöl’de 1980’li yıllarda yapılan ve yaklaşık 42 yıldır vatandaşlara hizmet veren hükümet konağında yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı. Çatıları ve pencereleri sökülen binanın birkaç gün içinde tamamen yıkılması planlanırken, eski adliye binası da yıkılacak. Hükümet konağının yıkılmasının ardından söz konusu alanda, Bingöl Belediyesi tarafından modern bir kent meydanı yapılacak. Ayrıca yıkımı başlanan eski hükümet konağında 1980’li yıllardan bu yana 19 valinin görev yaptığı öğrenilirdi.