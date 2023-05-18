DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, plaket verdi teşekkür etti.

Düzce 4 yıl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 1. sınıf emniyet müdürü Mehmet Ali Akkaplan, yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli olan Mehmet Ali Akkaplan için “Ay yıldızlı üniforma ile 42 yıl. Bu ülkeye ve bu millete hizmet eden, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü görevinden emekli olan Mehmet Ali Akkaplan’ı ve ailesine, yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun” mesajını paylaştı.

Soylu, Akkaplan’a plaket vererek teşekkür etti.