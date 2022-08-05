Denizli’de 42 yaşındaki hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ndeki ilk gebeliğinde riskleri göze alarak üçüz bebek dünyaya getirdi.

Denizli’de 42 yaşındaki hasta, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ndeki ilk gebeliğinde riskleri göze alarak üçüz bebek dünyaya getirdi.

Denizli’de yaşayan 42 yaşındaki Songül Kelişti, muayenesini yaptırmak üzere Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne gitti. Hastanenin başarılı hekimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer tarafından kontrolleri yapılan Kelişti, üçüz bebekleri olduğunu öğrendi. Hem yaştan kaynaklı hem de üçüz bebek olmasından dolayı erken doğum riski olan hasta, her şeye rağmen zorlu süreçleri bırakarak Dr. Gencer’in gözetimi altında doğumunu gerçekleştirdi. İlk gebeliğinde sağlıklı iki kız, bir erkek üçüz çocuk dünyaya getirdi. Riskli günleri azimle geride bırakan Kelişti, 42 yaşında ilk kez anne olmanın mutluluğuna ulaştı.

“İkiz ve üçüz gebeliklerde erken doğum riski olabiliyor”

Tedbirlerin alındığını belirtilen Dr. Gencer, “Hastamız Songül Kelişti, gebeliğin başından itibaren takipli hastamızdı. Hastamız 42 yaşında ve ilk gebeliğiydi. Üçüz bebek bekliyorduk ve riskli bir gebelikti. Hastamızın yaşından kaynaklı risklerinden, erken doğum risklerinden bahsettik. Alacak olduğumuz tedbirlerden bahsettik. Hastamız da bu tedbirleri harfiyen uyguladı. İkiz ve üçüz bebeklerde erken doğum riski yüksek oluyor. Gebelik zehirlenmesi ve yaşa bağlı pıhtılaşma ihtimalleri yüksek oluyor. Alınan tedbirlerle mutlu sona ulaşmak nasip oldu. Bu yaşta kolay değildi ve uzun bir süredir annemiz bu anı bekliyordu” dedi.

“Çok memnunuz”

Zorlu günler geçirdiğini söyleyen Kelişti, “Üçüz gebelik olduğu için riskli bir gebelikti ama gebeliğim süresince Dr. Suat bey hem bizimle ilgilendi ve hem de çok rahatlattı. Bu yüzden doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında bir problem ile karşılaşmadık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kolay rastlanılabilecek bir durum değil ve gerçekten çok mutluyuz. Başta Dr. Suat Bey olmak üzere, Cerrahi Hastanesi’ne ve ekibine bu başarılardan dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.