Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk’ün durumu ağırlaştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Öztürk, 15 günün ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Türkeli’de ikamet eden serbest meslek sahibi olan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk, 15 gün önce evinde beyin kanaması geçirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.