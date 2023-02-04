Sinop’un Türkeli ilçesinde oturan Ramazan Öztürk (42), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Sinop’un Türkeli ilçesinde oturan Ramazan Öztürk (42), beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Türkeli’de ikamet eden serbest meslek sahibi olan 42 yaşındaki Ramazan Öztürk, 15 gün önce evinde beyin kanaması geçirdi.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk’ün durumu ağırlaştı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Öztürk, 15 günün ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öztürk’ün vefatı, Türkeli’yi yasa boğdu. Öztürk’ün cenazesi, 5 Şubat Pazar günü Türkeli’de toprağa verilecek.
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