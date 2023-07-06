Artvin’in Kafkasör Yaylası´nda bu yıl 42.’si düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali boğaların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin’de bu yıl 42.’si düzenlenecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali Kortej yürüyüşüyle başladı. Festivalin en önemli organizasyonu olan 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri nedeniyle kortejde güreş boğaları da yerini aldı. Kortej yürüyüşü ‘Arıza’ isimli 550 kilo ağırlığında boğa eşliğinde gerçekleşti. Halitpaşa Meydanında toplanan vatandaşlar, Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, “Geleneğimiz ve kültürümüzde 200 yıldan fazla bir süreçte var olan boğa güreşlerini yaşatmak amacıyla 42. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’ni düzenliyor olmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Boğalar büyük dağa giderken, büyük dağda yaylanırken ve sonbaharda yani güzün geri dönüşte sürünün başı olarak hayvan iç güdüsü ile liderlik eder diğer boğalarda yine hayvan içgüdüsüyle baş boğaya itaat ederler. Kafkasör’e çıktığımızda boğaların birbirleri ile güreşerek barışmasını, birbirleri ile kaynaşıp kardeş olmalarını hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından festival açılışı halk oyunları gösterileriyle devam etti.