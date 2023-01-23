Gölcük Belediyespor bünyesinde tekvando branşında eğitim alan 410 sporcu, kuşak sınavını başarıyla tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı.

Gölcük Belediyespor bünyesinde tekvando branşında eğitim alan 410 sporcu, kuşak sınavını başarıyla tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı.

Gölcük Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen kuşak törenine sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Törende sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 410 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçtikleri kuşak sınavını aileleriyle birlikte izledik. Çocuklarını spora yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.