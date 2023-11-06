Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen 50 projemizi tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Sırrıpaşa Mahallesinde faaliyetlerini sürdüren Erzurum Horasan ve Çevre İlçeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Metin Ezin, yönetim kurulu ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Aygün’e Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül de eşlik etti.

"41 proje vaat etmemize rağmen 50 projeyi tamamladık"

Sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu belirten Başkan Aygün, "Derince’de el ele, gönül gönüle vererek dört yıllık süreçte birbirinden değerli projeler inşa ettik. 31 Mart 2019’da başladığımız hizmet maratonunda seçim beyannamemizde 41 proje vaat etmemize rağmen 50 proje tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Ayrıca vaatlerimiz dışında 9 projemiz devam etmekte olup, planladığımız 15 projeyi de tamamlayarak Derince’mize kazandıracağız. Bu vesileyle göstermiş oldukları samimi alaka ve ev sahiplikleri dolayısıyla dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.