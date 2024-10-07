Kırıkkale Belediyesi, 41 milyon liralık yatırımla filosuna kattığı 23 yeni araçla şehirde hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Özel sektörden hizmet alımını sonlandırmak amacıyla alınan bu araçların 2 yıl içinde maliyetini amorti etmesi bekleniyor.

Kırıkkale Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için araç filosunu genişletti. Belediyenin filosuna 41 milyon liralık yatırımla 23 yeni araç eklenirken, bu hamleyle özel sektörden hizmet alımının önüne geçildi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, doğru yöntem ve metot izleyerek bu araçları şehre kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Toplam 41 milyon TL’lik bir ödeme yapıldı. Yaklaşık 2 yılda araçlarımızın tamamını amorti etmiş olacağız. Çok kârlı bir anlaşma oldu. Bu süreci, kendi öz kaynaklarımızı kullanarak, dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirmeden başardık. Kendi araç filomuzu güçlendirmiş olduk. Bu önemli bir hizmetti ve doğru bir metottu. Allah hayırlı uğurlu etsin" dedi.

Yeni araçların birçok belediye müdürlüğünün çalışmalarını kolaylaştıracağını vurgulayan Önal, "Verdiğim bir sözü daha tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" diyerek belediyenin vatandaşlara verdiği hizmetlere olan bağlılığını yineledi.

Araç alımına yönelik vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Mustafa Yılmaz, "Allah razı olsun, ne güzel bir hizmet ayağımıza kadar geliyor. Her şeyimiz var, çok şükür" ifadelerini kullanırken, Haydar Çiftçi de, "Alınan araçlar çok güzel. İnşallah vatandaşa hizmet olarak da çok güzel olacak" şeklinde konuştu.

Nurseven Erkal ise, "Biz belediye başkanımızla çok gurur duyuyoruz. Seve seve, gurur duya duya seçtik. Her yaptığı hizmette de yanındayız" diyerek Başkan Önal’a destek verdi.