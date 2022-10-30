Bartın’da TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında eksi 300 kotunda meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bartın’da TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında eksi 300 kotunda meydana gelen ve 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Amasra’da meydana gelen faciayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 Cumhuriyet Savcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı 6 İş Müfettişi ve 7 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiği soruşturmada şehit madenci yakınları, kazadan yaralı kurtulan madenciler ve farklı vardiyalarda çalışan çok sayıda madencinin ifadelerine başvuruldu. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de yer aldığı 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilirken, 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan 24 şüphelinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ise TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, müessese müdür yardımcıları, işletme müdürü, şube müdürleri ve vekilleri, işletme başmühendisi, elektrik, maden, makine, emniyet, jeoloji, elektro mekanik mühendisleri, emniyet, sondaj, hazırlık, elektrik ve kartiye şefleri bulunuyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amasra Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

Öte yandan, kazanın yaşandığı maden ocağındaki yangın devam ederken yangının kontrol altına alınıp söndürülmesi için başlatılan çalışmalarda 3. baraj inşa edildi. Eksi 100 kotuna kurulan barajın yapımında taş tozu torbaları kullanıldı.