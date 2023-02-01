Zonguldak’ta toplum yararına çalışma programı çerçevesinde Merkez İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 4,5 ay çalıştırılmak üzere alınacak 405 temizlik personelini belirlemek amacıyla Kozlu İlçesi Belediye Nikah Salonunda kura çekimi yapıldı.

Zonguldak’ta toplum yararına çalışma programı çerçevesinde Merkez İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 4,5 ay çalıştırılmak üzere alınacak 405 temizlik personelini belirlemek amacıyla Kozlu İlçesi Belediye Nikah Salonunda kura çekimi yapıldı.

Kura çekimine Kozlu Noteri Hüsna Hamide Şahin, Noter Katipi Birkan Hamarat ve vatandaşlar katıldı. Öte yandan kura çekimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. İsmi kura çekiminde çıkmayan vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Kura çekiminin tamamlamasının ardından 405 temizlik personeli İlçelerde 4,5 ay boyunca görev yapacak. Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Şube Müdürü Hamza Eryiğit; “Programda Zonguldak merkez için 1025 başvuru oldu 140 kişiyi merkeze alacağız 140 kişinin kura çekimi yapıldı. 6 Şubat itibari ile arkadaşlarımız işe başlayacak. Kurada çıkan arkadaşlar Haziran 18 yani öğretim yılının sonuna kadar da çalışacaklar” dedi.