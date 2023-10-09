Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde yaklaşık 400 yıldan bu yana üretilen çerezlik top tarhanayı tanıtmak için 10 bin kişiye tarhana çorbası ikram edeceği açıklandı.

Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde yaklaşık 400 yıldan bu yana yapılan çerezlik top tarhana ve toz tarhananın tanıtımı için Dodurga Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DOYDER) tarafından bu yıl 2. kez ‘Dodurga Tarhana Festivali’ düzenlenecek. 15 Ekim Pazar günü mahalle meydanında düzenlenecek festivalde iki kazanda odun ateşinde pişirilecek 10 bin kişilik tarhana çorbası konuklara ikram edilecek. DOYDER Başkanı Yüksel Şan, dernek yönetim kurulu üyesi Selman Uz ve Dodurgalıların katılımıyla Denizli Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezi’nde toplantı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan mahallede yaklaşık 400 yıldan bu yana çerezlik top tarhana ve toz tarhananın yapıldığına dikkat çekti. Mahallenin ılıman iklimi ve Eşeler Yaylasından gelen doğal suyuyla yapılan tarhananın diğerlerinden çok farklı olduğunu anlatan Dernek Başkanı Yüksel Şan, “Bu tarhanalar annelerimiz, bacılarımız tarafından yıllardır mahallemizde elde yapılır. Mahallemizin havasından suyundan bizim tarhanamızın lezzeti diğerlerinden çok farklıdır. Çünkü bu tarhanalar yapılırken içine biz sevgimizi de koyarız. Bu tarhananın tanıtılması daha çok kişiye tattırılması için bu yıl ikinci kez festival düzenleyeceğiz. Festivalimizde iki kazanda odun ateşinde pişirilecek 10 bin kişilik tarhana çorbasını konuklarımıza ikram edeceğiz” dedi.

"İyi bir yolluktur"

Kadınların ellerinde yoğurup kurutarak elde ettiği çerezlik top tarhananın iyi bir yolluk olduğuna dikkat çeken DOYDER Yönetim Kurulu Üyesi Selman Uz ise “Önceden tarlaya çalışmaya gidenler ceplerine kuru üzüm ceviz ve bu tarhanayı koyarlar, bunları yiyerek güç toplarlar ve çalışırlardı. Askere giden gençlerimizin ceplerine anneleri yolluk olarak bu çerezlik top tarhanalardan koyarlardı. Mahallemizde yapılan bu tarhanayı biz Türkiye’nin birçok iline de gönderiyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu tarhanayı Denizli’ye de tanıtmak için bu yıl 2. Kez festival düzenleyeceğiz. Pazar günü herkesi Dodurga’ya tarhana çorbası içmeye belliyoruz. Festivalimizde sürpriz ozanlarımız, halk oyunları ekiplerimiz olacak. Konuk sanatçılarımızla birlikte mehter takımımız konser verecek” diye konuştu.