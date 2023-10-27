Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ilk günkü ihtişamına kavuşan 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’nde halka açık ilk sema mukabelesi, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Osmanlı Sultanı 1. Ahmed’in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatıldıktan sonra bir süre farklı amaçlarla kullanıp, terkedilen ve türbe dışındaki bölümleri yok olan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı. ’Semahane’, Türbe, Meydan-ı Şerif ve Matbah-ı Şerif’ ve ‘Dedegan Hücreleri ve Selamlık’ olmak üzere 3 bölümden oluşan yapı, özgün kimliğiyle Bursa’ya değer kattı. Mevlevi kültürünün tüm yönleri ile yaşatıldığı merkezde, halka açık ilk sema mukabelesi de yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlahi aşkın mertebelerini simgeleyen sema mukabelesinde, tasavvufa gönül veren vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. 10 kişiden oluşan semazen topluluğu, semahaneyi dolduran vatandaşlar da hoş bir seda bıraktı. Yaklaşık bir saat süren gösteri sonunda, Bursa Türk Müziği Topluluğu da dinleyenlerden tam not aldı.