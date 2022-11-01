Rize’nin İyidere ilçesinde yaşayan Ali Dülgel, evine giden bir merdiven yapmak için 400 tane araç lastiği kullanarak 230 basamaklı bir merdiven yaptı.

Rize’nin İyidere ilçesinde yaşayan Ali Dülgel, evine giden bir merdiven yapmak için 400 tane araç lastiği kullanarak 230 basamaklı bir merdiven yaptı.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde yaşayan Ali Dülgel, köyüne ailesiyle beraber piknik yapabilecekleri küçük bir bina yapmak istedi. Daha sonrasında yaptığı küçük bir odayı 3+1 eve çevirdi. Tarihi değirmenden evine gelen bir yol olmadığından dolayı Dülgel, değirmen ile evinin arasına bir merdiven yapmaya karar verdi. Merdiven yapmak için ne kullanacağını düşünen Dülgel, daha sonrasında merdiveni araç lastiklerinden yapmak için lastik toplama başladı. Yaklaşık 400 tane araç lastiği toplayan Dülgel, merdiven yapmaya başladı. 150 metrelik mesafe boyunca 400 tane lastiği kullanarak yaklaşık 2,5 senede merdiveni tamamladı. Değirmenden evine merdiven ile rahatça ulaşabilen Dülgel, daha sonrasında değirmenin karşısına geçebilmek için kullanılan köprünün yağmur nedeniyle yıkılmasıyla yolu tekrardan kullanılmaz hale geldi.

"230 basamak var ama 400 tane lastik harcadık"

Yaklaşık 2 buçuk yıldır merdiveni yapmakla uğraştığını belirten Ali Dülgel, "Ben lastikleri toplamaya başlamadan önce bir oda yapmak istedim. Çocuklarımla beraber piknik yaparız diye. Daha sonra mutfak yaptım. Dedim ki bir tanede yatak odası olsun. Laz müteahhit misali 3 artı 1 bir ev yaptık buraya. Normalde yaptığım evden değirmene inen bir yolumuz var. Daha önceden Büyükçiftlik köyünü Kirazdağı’na bağlayan bir yoldu. 150 Metre civarı bir yolumuz vardı. Yol olmayınca burada bende başka bir yerde gördüğüm araba lastikleriyle merdiven yapma kararı aldım. Yaptığım çalışma bir gün sürmedi 2 buçuk senedir uğraşıyorum. 230 basamak var ama 400 tane lastik harcadık. Bunu bitirdikten sonra da beton yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında da lastikleri herkes tuttuğu takımın renklerine boyayacağım" diye konuştu.

"Köprü yapılana kadar değirmene giden yol kapandı"

Merdiveni yapmasının ardından köprünün yıkıldığını söyleyen Dülgel, "Geçtiğimiz günlerde yağan bir yağmur nedeniyle değirmene giden köprüye ağaç devrilerek yıkıyor. Artık çalışmıyor burası. Muhtara da bildirdim, şuan için ödenek yok dedi. Köprü yapılana kadar değirmene giden yol kapandı. Değirmenden benim evime gelecek olanlar gelemiyorlar artık. Başka bir yolu kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.