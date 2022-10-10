İzmir, Manisa, Aydın ve çevre ilçelerden gelen 400 bisikletçi, geleneksel olarak düzenledikleri etkinlik çerçevesinde Germencik ilçesine bağlı Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacının altında buluştu. Sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Selatin Köyü 800 yıllık ağaç ve Organik Köy Pazarı’nın tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi.

İzmir, Manisa, Aydın ve çevre ilçelerden gelen 400 bisikletçi, geleneksel olarak düzenledikleri etkinlik çerçevesinde Germencik ilçesine bağlı Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacının altında buluştu. Sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Selatin Köyü 800 yıllık ağaç ve Organik Köy Pazarı’nın tanıtımına da katkı sunduklarını söyledi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde bisikletseverler iki grup halinde yarıştı. Efes Bisiklet Topluluğunun da destek verdiği etkinlikte İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nden hareket ede sporcular ile Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi’nden hareket eden sporcular, Selatin Mahallesi’ndeki 800 yıllık çınar ağacına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

İzmir, Manisa, Aydın ve çevre ilçelerden gelen 400 bisikletçi arasında dereceye girenler, jüri üyelerince belirlendi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Belediye Başkanı Öndeş tarafından madalya ve hediye verildi. Sporculara, Germencik Belediyesi tarafından hazırlanan, kuru fasulye, pilav, turşu ve tatlıdan oluşan öğle yemeği menüsü de ikram edildi. Sporcular desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Öndeş’e teşekkür etti.

Organizasyon çerçevesinde Selatin Köyü 800 yıllık ağaç ve Organik Köy Pazarının da tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Başkan Öndeş, sporculara teşekkür ederek, “Çeşitli il ve ilçelerden gelen sporcuları, Germencik’te ağırlamak bize onur ve gurur veriyor. Sporcular da çok memnun. Selatin Mahallesi’nin çok fazla meziyetleri var. İzmir iline sınırı ile birlikte burada 800 yıllık ağacı da var. Selatin tünelinin de adı, buradan geliyor. Bu etkinliği gelecek yıllarda da daha profesyonel ve geniş çerçeveli şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sporculara ve etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Selatin Mahallesinde kurulan Organik Köy Pazarında tezgah açan üreticilerle sohbet eden Başkan Öndeş, vatandaşların kendileriyle fotoğraf çekilme talebini de geri çevirmedi. Ardından kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Öndeş, talepleri dinledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.