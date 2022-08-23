Mersin’de 58 yaşındaki Altan Güven, yaşam şartları nedeniyle gençlik yıllarında gidemediği üniversite hayaline, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri sayesinde kavuştu.

Mersin’de 58 yaşındaki Altan Güven, yaşam şartları nedeniyle gençlik yıllarında gidemediği üniversite hayaline, Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezleri sayesinde kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, ücretsiz verdiği kaliteli eğitimle gençlerin yanı sıra, yaş almış vatandaşların da hayatlarına dokunuyor. Bu çerçevede, Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin sunduğu yüksek seviyeli eğitim hizmetinden faydalanan 58 yaşındaki Altan Güven, yaşam şartları nedeniyle gençlik yıllarında gidemediği üniversite hayaline kavuştu.

Tarsus Kurs Merkezine başvurdu ve kazandı

40 yıldır üniversite okuma arzusu içerisinde olan ve 1987 yılında girdiği üniversite sınavında 1 puan farkla hedefine ulaşamayan Güven, fabrikada çalışıp emekli olduktan sonra, üniversite arzusu ile yeniden sınavlara hazırlanmaya başladı. 2021 yılında kendi imkanlarıyla hazırlanarak bir kez daha sınava giren ve yine hedefine ulaşamayan Güven, isteğinden vazgeçmeyerek Büyükşehir Belediyesi Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine başvurdu.

“40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu”

Kurs Müdürü Enver Can Uluğ, Rehberlik Öğretmeni Bülent Bezgin ve Coğrafya Öğretmeni Fatma Postlu’nun kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden ve gazetecilik bölümünü kazanan Altan Güven, “Bu sene girmiş olduğum sınavda Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü kazandım. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kursuna geldim ve burada hazırlandım. Buradaki yetkililer benimle çok ilgilendiler ve hiç tereddüt etmeden kaydettiler. Bu benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 40 yıllık hayalim sonunda gerçek oldu. Bu konuda başta başkanımız olmak üzere, emeği geçenlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Güven, “Gençlere şunu diyorum. Kesinlikle gelin, hayalinizi ertelemeyin. Mutlaka kazanırsınız. Ama öncelikle neye yetenekli olduğunuzu belirleyin. Sayısalcı mısınız, sözelci misiniz? Buna karar verdikten sonra, derslere gelin” diye konuştu.