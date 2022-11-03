Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ 1980’li yıllarda yapılmasından dolayı sık sık arızalara neden olan MESKA evlerinin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenileniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ 1980’li yıllarda yapılmasından dolayı sık sık arızalara neden olan MESKA evlerinin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenileniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, 1980’li yıllarda yapılmasından dolayı sık sık arıza ve patlaklara neden olan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki MESKA evlerinin içme suyu hatlarını baştan aşağı yenilemek için çalışma başlattı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, toplamda 7 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmaları inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Seval Gebeş, Serhat Akbulut ve Ömer Faruk Özer ile daire başkanları eşlik etti. Burada bir süre içme suyu hattı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. İncelemenin ardından mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Zolan, söz verdikleri gibi bölgedeki 7 kilometrelik içme suyu hattını baştan aşağı yenilemek için çalışma başlattıklarını müjdeledi.

Dünyanın en kaliteli boruları kullanılıyor

Toplu konut olarak yapılan MESKA evlerinin çok uzun yıllar önce inşa edildiğini anlatan Başkan Zolan, bundan dolayı bölgenin eskiyen içme suyu hatlarında çok sık arıza ve patlamalar yaşandığını belirtti. Bu konuda vatandaşların çok büyük şikayeti olduğunu ifade eden Başkan Zolan, borularda yaşanan patlamalar sonucunda içme suyuna kum gibi olumsuzlukların da karışabildiğini kaydetti. Bölgenin içme suyu hatlarının yenilenmesi projesini yatırım planına aldıklarını ve ihalesini yapıp çalışmaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Yaklaşık 7 kilometrelik içme suyu hattımızı dünyanın en kaliteli borularını kullanarak yenileyeceğiz. İnşallah bu yeni hatlar uzun yıllar bölgeye hizmet edecek, vatandaşlarımızın tüm şikayetleri son bulacak. Yapacağız diye vatandaşımıza ‘söz’ vermiştik. Şimdi bu sözü yerine getiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun.”