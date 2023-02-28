Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Halit Peker, mesleği yapanların sayısının gitgide azaldığını söyledi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Halit Peker, mesleği yapanların sayısının gitgide azaldığını söyledi.

Eskişehirli ayakkabı ustası Halit Peker, mesleğini 40 yıldır aynı dükkanda ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Ayakkabı ustası Peker, özenle yaptığı kundura tamirciliğini gelişen teknoloji ile birleştirse de gelecek nesillere miras bırakmak için çırak bulamadıklarını anlattı. Ayakkabı tamirini ilk zamanlarda örs ve çekiçlerle yaparken bugün teknolojik aletlerle devam ettiren ustanın tek üzüntüsü gençlerin mesleği devralmaması oldu. Mesleğe başladığı yıllara göre ayakkabı tamircilerinin gitgide azaldığını söyleyen Peker, bu sanatın son temsilcilerinden olduklarını dile getirdi.

“Bizden sonra yapacak kimse yok”

Sivrihisar ilçesinde mesleğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirten ayakkabı ustası Halit Peker, sürekli gelen müşterilerinin olduğunu söyledi. Ömrü yetene kadar çalışacağını vurgulayan Peker, “İlk dükkanımı 1977’de açtım. İki sene çalıştım, sonra askere gittim geldim, o zamandan beri hala devam ediyorum. Bu sanatın son temsilcileriyiz artık, çırak bulamıyoruz, yetişen yok. Burada bu işi yapan 4-5 arkadaş kaldık, önceden 12 kişiydik. 40 senedir aynı dükkanda tamir yapmaya devam ediyorum. Senelerdir köylerden müşterilerim geliyor eksik olmasınlar. Zamanında imalat da yaptım ben, kadifeden terlik yapıyordum. Son zamanlarda iyice tamire döndük. Eskiden kösele, deri yapardık, artık onlar kalmadı, hepsi naylon dediklerimizden. Çok sağlam olurdu onlar artık kalmadı. Sağlığım el verdikçe, ne yaşarsak ne yapabilirsek çalışmaya devam edeceğiz. Çırak bulsak iyi olur tabi, o da ekmeğini eline alır. Bizden sonra yapacak kimse yok. Şimdi insanlar hep okumaya yöneldi, bu sanatlara yönelen yok” dedi.