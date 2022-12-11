Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 40 yıldır ehliyetsiz araba kullanan 67 yaşındaki İbrahim Çelik, ceza kesilince ehliyet alabilmek için okuma yazma kursuna başladı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 40 yıldır ehliyetsiz araba kullanan 67 yaşındaki İbrahim Çelik, ceza kesilince ehliyet alabilmek için okuma yazma kursuna başladı.

Mazıdağı ilçesi Bahçecik köyünde yaşayan İbrahim Çelik, 45 yıl önce Burdur’da askerlik yaparken komutanının arabasını kullanarak araba kullanmayı öğrendi. Yaşadığı köyde kırsal alanlarda araç sürmeye devam eden Çelik, 40 yıl ehliyetsiz olarak araba kullandı. Üzüm bağında hasat yapmak için arabasıyla yola çıkan Çelik, jandarma ekiplerince durduruldu. Ehliyetsiz araba kullandığı anlaşılınca ceza kesilen Çelik, ehliyet alabilmek için okuma ve yazma öğrenmeye azim etti. 67 yaşındaki Celik’in azmi ve çabası öğretmenini hayran kaldı. Okuma ve yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını belirten Çelik, okumayı çok sevdiğini, bilmeyen herkesin öğrenmesi gerektiğini söyledi.

“Onun okuma ve yazma sevdası beni etkiledi”

Mazıdağı Halk Eğitim Merkezi’nde okuma yazma eğitmeni olduğunu ve İbrahim Çelik’in okuma yazma öğrenmek için çok azimli olduğunu aktaran Veysel Demirel, “İbrahim amca ehliyetsiz araba kullandığı için trafik görevlilerine yakalanmış, bundan ders almış ve bize başvuru yaptı. Biz ona okuma ve yazma öğretiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, azmi çok fazla. Şu anda okuma yazma yapabiliyor, Allah’ın izniyle mezun edeceğiz. Mezun olacak ve ehliyete başvuru yapacak, sınavı geçecek" dedi.

"Tek isteğimiz mezun olması ve ehliyetini alması" diyen Demirel, "Günümüzde Z kuşağına model olabilir. Çünkü onun okuma ve yazma sevdası beni etkiledi.

Bundan şeref duydum, mutlu oldum. Her zaman onun arkasındayım, okuma ve yazma öğrenmesi için her şeyi yapıyoruz. İbrahim amca 67 yaşındadır, yaklaşık 40 yıl kırsal yollarda ehliyetsiz araba kullanmış, evi ve tarlası arasında gidip gelmiş. En son yakalandığın da aldığı cezadan ders almış. Bize başvuru yaptı bizde kaydını yaptık ve elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Ben gençken okul yoktu”

67 yaşında olmasına rağmen okuma yazma öğrenmek için geç kalmadığını ifade eden Çelik, “40 yıldır araba kullanıyorum, Allah’a şükür bir kaza veya hata yapmadım. Bu yıl bağ budamaya giderken jandarma ekipleri orüdaydı, bana ceza kestiler. Onlar da görevini yaptı. Benim param boşa gitmedi, devletimize gitti. Okula gidemediğim için okuma ve yazmam yoktu, ben de başaracağıma inandım ve buraya geldim. Hocamla beraber çalışıyoruz. Allah’ın emriyle başaracağım. Hastaneye gidiyorum veya markete gidiyorum yazanları anlamıyorum. Okuma ve yazma olursa kolay oluyor. Yaşlılara sesleniyorum, okuma yazma olursa çok güzel oluyor. Okuma ve yazman olursa nereye gittiğini bilirsin, olmazsa hiçbir şey bilmezsin. Ben gençken okul yoktu. Okumayı seviyorum ama olmadığı için gidemedim. Köy hayatına da başlayınca işlerden dolayı hep kaldı, gidemedim. Okuma ve yazma güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.