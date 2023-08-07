83 mezunları 40. yılda bir araya geldi.

Düzce İmam Hatip Lisesi Mezunları, mezuniyetlerinin 40. yılında Üçköprü Köyü’nde mesire alanında bilişti. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp okuldaki gibi yoklama alınıp sohbetle devam ettim. Yoğun bir katılımın sağlandığı programa Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen mezunlar yıllar sonra birbirlerini görüşüp hatıralarını yad ettiler. Okuldan mezun olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yetim, Düzce eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Valiliği İl Basın ve Hakla İlişkiler Müdürü Fahri Altınkayık’ta programa katılanlar arasında yer aldılar. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.