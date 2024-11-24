Ankara’daki 1985-1989 yılı İnönü İlköğretim Okulu mezunları, öğretmenleri Canan Baydar’ın Öğretmenler Günü’nü düzenledikleri programla kutladı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 1985-1989 yıllarında İnönü İlköğretim Okulu’nda okuyan mezunlar, sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarından birbirlerine ulaştı. Öğretmenleri Canan Baydar için Gölbaşı’nda kahvaltılı bir program organize eden mezunların bu anlamlı sürprizi 72 yaşındaki emekli öğretmen Canan Baydar’a duygu dolu anlar yaşattı. 40 yıl sonra öğrencilerini karşısında gören Baydar gözyaşlarını tutamadı. Eski günlerin yad edildiği programda öğrenciler öğretmenleri ile bol bol fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.

Mezun öğrenciler, Canan Baydar’a ilkokuldan mezun olurken çektirdikleri toplu fotoğrafı hediye etti. Baydar tek tek öğrencilerine teşekkür ederek, “Öğretmen olmanın en güzel yanı da bu. Hatırlanmak, unutulmamak ve seviliyor olmak güzel. Vefa çok başka bir şey. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Beni çok mutlu ettiler, duygulandırdılar ve iyi ki varlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Yıllar sonra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile bir araya gelen mezun öğrenciler, “Hepimizin böyle bir programa ihtiyacı vardı. 80’li ve 90’lı yıllarda çocuk olmak bambaşkaydı. Biz hep saygı ve sevgi ile büyütüldük. Bugün de bizlerin üzerinde emeği olan öğretmenimize bir sürpriz yapmak istedik. Çok güzel bir gün oldu. Hem öğretmenimizi hem sınıf arkadaşlarımızı görmek muhteşemdi. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğiz” dediler.

Program göl kenarında toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.