Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 2 çocuk annesi Hatice Erdem, 35-40 yıldan beri biriktirdikleri ile antikacı dükkanı açtı. Eski eşyaları çok sevdiğini anlatan Erdem, bazı ürünleri de yurt dışına gittiğinde de satın aldığını söyledi.

Burhaniye’de, 5 yıl önce İstanbul’dan gelen Hatice Erdem, bu güne kadar biriktirdiği eski eşyalarla antikacı dükkanı açtı. Mithatpaşa Caddesindeki işyerinde, eski elbiselerden gaz lambalarına ve eski saatlere kadar binlerce ürüne yer veren Erdem, eskiden beri antika eşyalara merakının olduğunu söyledi. Eski eşyalarla uğraşmanın kendisi için terapi olduğunu anlatan Erdem, herkese tavsiye ettiğini kaydetti. Eski eşyalara meraklı olduğunu anlatan Hatice Erdem, “Eskiden beri antikaya meraklıyım. Uzun yıllardır, neredeyse yaklaşık 35-40 senedir elime geçen her şeyi biriktiriyorum. Yurt dışına gittiğim zaman alıyorum. Eskileri seviyorum. Eskilerin yaşanmışlığı var. İstanbul da yaşıyorum normal de. Sonra Burhaniye’ye geldim. Ören de denize girdim. Sonra ben sıkıldım. Birikimimi böyle Burhaniye halkıyla paylaşmak istedim. Çünkü, Burhaniye’de böyle her şeyi bulabilecekleri bir dükkan bulmak zordu. O yüzden de dedim ki. Her şeyi bulsunlar. Bütün ihtiyaçlarını gidersinler. İstediklerini alabilsinler diye bu işe başladım. Biraz sıkıntıdan başladık bu işe. Ama, güzel oldu. Seviyorum eski eşyayı. İnsanlar getiriyor. Kimi satmak için geliyor. Kimileri almak için geliyorlar. O yüzden mutluyuz burada. Şimdi de yılbaşı geldi. Minik bir yılbaşı konsepti yaptık. Yine herkes birbirine hediye alabilsinler diye. Seviyorum burayı. Eski eşyayı çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Bir terapi benim için. Öyle olduğunu düşünüyorum ve mutluyum” diye konuştu