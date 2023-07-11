Eskişehir’de geçtiğimiz ocak ayında belediye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 40 ton atık madde çıkarılan ’çöp evde’ yeniden çöp biriktirildiği iddia edildi.

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir ‘çöp ev’, geçtiğimiz ocak ayında belediye ekipleri tarafından temizlenerek yaklaşık 40 ton atık maddeden arındırılmıştı. Son günlerde evden yayılan kötü kokularla, çöp evin sahibinin yeniden atık topladığı iddia edildi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Zeynep O.’nun, henüz 6 ay geçmeden tekrardan atık madde topladığını belirten çevre sakinleri, kirlilik sebebiyle sağlık problemleri yaşamaktan çekindiklerini ve etrafa yayılan kötü kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Ev sahibi Zeynep O.’nun büyük köpekler besleyerek kendisini uyaranları korkuttuğunun altını çizen çevre sakinleri, yetkililerden bir çözüm istedi. Kötü kokuları bir nebze olsun bastırmak isteyen apartman sakinlerinin, kapı girişine oda parfümü koyduğu gözlemlendi.

“Kendisini garantiye almak için büyük köpekler besliyor”

Çöp evin sahibi Zeynep O. ile aynı apartmanda yaşayan bir vatandaş, kötü kokular yüzünden evde rahat duramadıklarını söyledi. Ev sahibi kadının uyarıları dinlemediğini dile getiren apartman sakini, “Ev temizlendikten sonra birkaç ay da olsa rahatlamıştık ama maalesef yeniden çöp biriktirmeye başladı. Gece 01.00 sıralarında çıkıp civarda ne varsa toplayıp geliyormuş. Ben direkt olarak çöple eve girdiğini görmedim ama sizin de fark ettiğiniz üzere kokudan her şey belli oluyor. Ayrıca eve bir de köpek getirmiş, konuşup uyarmaya gidenlere karşı kendisini garantiye almak için büyük köpekler besliyor. Nereden getiriyor bilmiyorum ama artık biz çok yorulduk. Söylenene göre bu davranış babasında da varmış. Ne denir bilmiyorum ama biz yetkililerden evin temizlenmesini ve şahsın da psikolojik destek almasını istiyoruz” dedi.

“Gördüğü her atık hakkında ‘Onu atmayın, anısı var’ şeklinde konuşuyor”

Kötü kokudan rahatsızlığını dile getiren bir başka apartman sakini ise konuyla ilgili şunları söyledi;

“Zeynep O., annesi ile alakalı bir üzüntü sonucu çöp toplamaya başlamış diyenler de var. Bu konuda bir fikrim yok ama bildiğim tek şey ben dâhil herkesin bu kadından rahatsız olduğudur. Apartman girişinden itibaren kokuyu fark etmişsinizdir. Artık dayanılacak boyutta değil, uyarmaya gittiğimizde de belalısıyla, köpeğiyle korkutuyor. Biz bu vatandaşın tedavi edilmesini ve evinin temizletilmesini istiyoruz çünkü bu durum kendisine de zarar veriyor. Gördüğü her atık hakkında ‘Onu atmayın, anısı var’ şeklinde konuşuyor. Biz artık kalıcı bir çözüm istiyoruz.”